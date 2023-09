EA FC 24 tem dois brasileiros no ranking dos mais fortes do jogo

Dois brasileiros estão com moral no EA SPORTS FC 24 quando o assunto é força física. Casemiro e Joelinton aparecem no top-10 entre os atletas mais fortes no sucessor do FIFA 23. Outra novidade desta temporada de estreia do novo nome da franquia da EA Sports é a mistura de futebol feminino e masculino no modo Ultimate Team. Com isso, três mulheres ganharam destaque no ranking.

O ranking considerou o número de pontos de cada jogador no atributo físico. Nesse sentido, é fundamental destacar que essa característica é formada por outros quatro aspectos no algoritmo do simulador de futebol: stamina, força, impulsão e agressividade. Sendo assim, o valor final apresentado por cada no quesito é resultado de um cálculo envolvendo as quatro variáveis. Além das estatísticas dos atletas, para avaliar suas condições físicas, é importante se atentar aos PlayStyles. O estilo de jogo intitulado Bruiser, por exemplo, confere vantagem na força dos futebolistas em divididas. No caso dos nomes que contam com esse aspecto como um PlayStyle+, a vantagem é ainda maior. 10. Joelinton Joelinton em captura de tela do EA SPORTS FC 24 — Foto: Reprodução/VIP2GAMING Centroavante de origem, Joelinton passou por uma transformação sob o comando de Eddie Howe nas últimas temporadas pelo Newcastle. Antes centroavante, o brasileiro encontrou sua melhor versão, no futebol inglês, como um meio-campista capaz de cobrir longas faixas do campo e se impor fisicamente sobre os adversários. De biotipo privilegiado, ele conta com 88 pontos no atributo de físico no EA FC 24 e possui o PlayStyle Bruiser. 9. Aleksandar Mitrovic Mitrovic comemora gol em partida entre Al-Hilal e Al-Riyadh — Foto: Divulgação/Al-Hilal Recém-transferido ao futebol árabe, para ser companheiro de Neymar no Al-Hilal, Aleksandar Mitrovic foi certeza de gols enquanto esteve no Fulham. Muitos desses foram obtidos nas bolas aéreas e vencendo os marcadores na disputa corpo a corpo. Esse estilo de jogo baseado na fisicalidade rendeu ao sérvio de 29 anos a estatística de 88 pontos de físico no novo simulador de futebol da EA Sports. 8. Lucy Bronze Lucy Bronze durante treino da seleção da Inglaterra — Foto: Reuters Lucy Bronze é a primeira mulher a figurar no top-10 de nomes de biotipo privilegiado do EA FC 24. A lateral do Barcelona, eleita melhor jogadora do mundo pela FIFA em 2020 e tricampeã da Europa pelo Lyon, conta com 88 pontos de físico no game. Com uma carta muito completa nos demais quesitos, sua versão ouro rara tende a ser uma boa opção para iniciar a trajetória no modo Ultimate Team. 7. Alexandra Popp Alexandra Popp em trailer do EA SPORTS FC 24 — Foto: Reprodução/EA SPORTS FC Referência ofensiva do Wolfsburg, um dos clubes mais tradicionais do futebol feminino europeu, Alexandra Popp figura no EA FC 24 com 88 pontos de físico e ainda conta com o PlayStyle Bruiser. No Velho Continente, a atacante se notabiliza por saber usar sua vantagem de força para marcar gols. Na última edição da Copa do Mundo Feminina, encerrada em agosto deste ano, ela se destacou mesmo com a precoce queda da seleção da Alemanha. A camisa 11 anotou quatro gols em três jogos da competição. 6. Casemiro Casemiro em captura de tela do EA SPORTS FC 24 — Foto: Reprodução/VIP2GAMING Segundo brasileiro da lista, Casemiro sempre foi uma referência técnica no meio-campo. Isso, no entanto, não significa que a força não fosse parte importante do seu estilo de jogo para vencer duelos contra os diversos craques que marcou ao longo da carreira. O volante do Manchester United e capitão da Seleção Brasileira é mais um dos atletas privilegiados do game com 88 pontos de físico. 5. Erling Haaland Imagem de Haaland no EA SPORTS FC 24 — Foto: Reprodução O EA FC 24 reproduziu com fidelidade a máquina física que Erling Haaland é no auge dos seus 23 anos. Não bastassem os 89 pontos de ritmo, o norueguês, que é capa do novo título da EA Sports, ainda conta com 88 no atributo físico. Esses números tendem a transformar o atacante do Manchester City um alvo difícil para os marcadores tanto na disputa corpo a corpo quanto na velocidade. 4. Denzel Dumfries Dumfries em captura de tela do EA SPORTS FC 24 — Foto: Reprodução/VIP2GAMING O ala Denzel Dumfries é um dos quatro mais fortes do EA FC 24, com 89 pontos no quesito físico. As chances de gol criadas pelo holandês no ataque dos times por onde passou estão muito ligadas a sua capacidade de superar seus adversários com base na imposição física no corredor direito do campo. Esse estilo de jogo tem rendido cada vez mais importância ao camisa 2 nerazzurri noesquema do técnico Simone Inzaghi. 3. Geoffrey Kondogbia Bienvenue à 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗹𝗶𝗮 Geoffrey 🔵⚪️ pic.twitter.com/hXOlUDsFqr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2023 Também com 89 pontos de físico, Geoffrey Kondogbia é um dos atletas mais fortes do EA FC 24. O meio-campista do Olympique de Marselha, muito comparado a Paul Pogba quando ganhou destaque no Monaco, tem o biotipo como ponto alto de seu jogo, caracterizado pela proteção à defesa com porcentagem acima da média de duelos individuais ganhos. O francês ainda tem como ponto positivo, no jogo, o fato de ser mais um atleta a ter o PlayStyle Bruiser. 2. Lena Oberdorf Lena Oberdorf em ação com a camisa da Alemanha — Foto: Getty A pouca idade não impediu Lena Oberdorf de se consolidar entre as melhores meio-campistas do mundo. A alemã estreou profissionalmente aos 17 anos e hoje, aos 21 anos, é tida como referência no esporte. Assim como os demais membros do top-4 da lista, Oberdorf conta com 89 pontos no atributo físico do EA FC 24. No entanto, a meio-campista tem um diferencial: o PlayStyle+ Bruiser. Esse aspecto faz com que a jogadora apresente mais força nas ações de roubadas de bolas, o que a torna uma excelente opção para desarmar e proteger a defesa. 1. João Palhinha João Palhinha tem sido um dos destaques do Fulham desde a última temporada — Foto: Getty Images Alvo de diversos gigantes e quase negociado com o Bayern de Munique, o volante João Palhinha é o primeiro entre os três nomes do EA FC 24 que contam com 89 pontos no atributo físico. O português, que despontou relativamente tarde na elite do futebol do Velho Continente, é peça-chave do meio-campo do Fulham e deve seguir sendo disputado por grandes clubes nas próximas janelas de transferências. Da mesma forma que Oberdorf, Palhinha conta com o PlayStyle+ Bruiser.