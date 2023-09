Editais publicados da semana ofertam mais de 5 mil vagas

A equipe do Gran preparou um levantamento dos editais publicados durante os dias 18 ao dia 24 de setembro de 2023, em todo o Brasil.

Editais publicados da semana ofertam oportunidades para variadas escolaridades e carreiras em todo o Brasil.

Aqui você encontra oportunidades para diversas carreiras para diversos níveis de formação com salários muito atrativos. Ao todo foram publicados 14 editais durante esta semana, com um total de 5.237 vagas. As remunerações variam entre R$ 1.629,93 a R$ 35.710,00.

Ficou interessado? Navegue pelo índice abaixo e escolha para qual seleção você deseja se preparar.

Editais publicados Nacionais

Carreira: Administrativa

Ministério das Relações Exteriores

O edital do Ministério das Relações Exteriores está ofertando 50 vagas imediatas para Oficial de Chancelaria. Além disso, estão previstas mais 50 vagas de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 10.169,77; podendo chegar a um total de R$ 14.882, 29 no topo da carreira.

Conselho Regional de Biologia da 5ª região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª região oferta vagas e oportunidades para formação de cadastro reserva para cargo de nível superior. A remuneração ofertada é de R$ 1.629,93.

Carreiras: Administrativa e TI

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está ofertando 50 vagas. A remuneração inicial é de R$ 5.913,57, podendo chegar a R$12.634,13.

Carreira: Tribunais, TI, Saúde e outras

Tribunal Superior do Trabalho

O certame do Tribunal Superior do Trabalho oferta 20 vagas imediatas e 290 para formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62.

Editais Publicados: Distrito Federal – DF

Carreiras: Administrativa, saúde, contabilidade, TI, Direito, Engenharia

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal está com edital publicado para 126 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variam de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06.

Carreira: Educação

Secretaria de Educação do Distrito Federal

O edital de concurso para temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal oferta vagas para cadastro de reserva para Professor Substituto. Os aprovados terão vencimento básico no valor de R$ 4.941,71.

Editais publicados Mato Grosso: MT

Carreiras: administrativa, tecnologia da informação, contabilidade, saúde, educação e outras

Universidade Federal de Rondonópolis

O concurso público da Universidade Federal de Rondonópolis, localizada no estado do Mato Grosso, oferta 51 vagas de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Editais publicados Sergipe – SE

Carreira: Jurídica

Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe

O concurso público do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe oferta vaga para o cargo de Subprocurador. A remuneração é de R$ 35.710,00.

Editais publicados Pernambuco – PE

Carreiras: Administrativa, jurídica e fiscal

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

O concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco oferta 133 vagas para níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.518,32 a R$ 6.835,43.

Editais publicados Paraíba – PB

Carreira: controle

Controladoria Geral do Estado da Paraíba

O concurso público da Controladoria Geral do Estado da Paraíba oferece 12 vagas, com iniciais de R$ 13.500,73 para jornada de trabalho de apenas 30 horas semanais.

Editais publicados Santa Catarina – SC

Carreiras: Administrativa, Contábil, TI

Companhia de Gás de Santa Catarina

O concurso público da Companhia de Gás de Santa Catarina oferta 4 vagas de níveis médio e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 3.697,49 a R$ 9.053,85, além de R$ 1.596 em benefícios.

Editais publicados Tocantins – TO

Carreiras: Administrativa, direito, contábil, T.I

Agência de Fomento do Estado do Tocantins

O concurso da Agência de Fomento do Estado do Tocantins oferta vagas de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.000,00 a R$ 2.700,00.

Editais publicados Amazonas – AM

Carreiras: Analista em Ciência e Tecnologia

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

O concurso público do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia oferta 50 vagas imediatas, além de 150 para cadastro de reserva. A remuneração inicial varia de R$ 6.662,68 até R$ 10.823,89.

Editais publicados Pará – PA

Carreira: Segurança Pública/ Policiais

Polícia Militar do Estado do Pará

O edital oferta 4.400 vagas de nível médio e superior para os cargos de Soldado e Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará. Após a conclusão do CFP/PM, já na condição de Soldado PM, receberá a remuneração de R$ 4.923,71 , além do auxílio-alimentação.

