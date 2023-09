eFootball 2024 chega com evolução na gameplay; veja novidades

A IA também foi remodelada, proporcionando um adversário mais realista e desafiador, o que pode ser facilmente percebido nas primeiras partidas de Eventos de Turnê do Dream Team. Outras mudanças notáveis incluem ajustes no comando do toque incisivo, melhorias na forma física dos jogadores e a introdução dos “Ímpetos”, um recurso que permite aos jogadores ultrapassar o limite de atributos, refletindo suas individualidades de maneira mais acentuada no jogo.

eFootball™ 2024 is now LIVE! ⚡

Take your Dream Team back onto the pitch and enjoy these NEW features:

🎮 Evolved gameplay

📈 NEW player feature: "Boosters"

🔁 Latest transfers

Discover the thrill of eFootball™ 2024 and experience the passion of the beautiful game! pic.twitter.com/HRwvpOd6Yp

— eFootball (@play_eFootball) September 7, 2023