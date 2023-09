eFootball 2024 é lançado com times brasileiros genéricos

Ao acessar as configurações do “Treino Livre”, é possível ver uma lista de times parceiros antes presentes no eFootball com nomes e jogadores genéricos, como Flamengo, Corinthians, São Paulo e Internacional (agora aparecendo como Flamengo VP, Arthur Alvim PB, São Paulo VBP e Rio Grande do Sul VB, respectivamente), assim como alguns clubes que mantiveram o licenciamento como Atlético-MG e Santos.