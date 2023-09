Elenco da Assermurb faz um único treinamento antes da decisão

A comissão técnica da Assermurb comanda um treinamento nesta quarta, 13, a partir das 19h30, no campo da associação, e essa será a única movimentação antes da decisão do Campeonato Estadual Feminino. A final contra o Atlético vai ser disputada na sexta, 17, às 17h30, no Florestão.

“Vamos fazer esse trabalho e aumentar o descanso das atletas. Teremos uma decisão bem disputada e a parte física vai ser fundamental”, comentou a diretora Socorro Siqueira.

Milena joga a final

Socorro Siqueira confirmou a lateral Milena na final do Estadual. “Conseguimos a liberação da Milena em Porto Velho e ela estará em campo. A Milena sabe como nossa equipe joga e vai ser um reforço importante”, disse a dirigente.

Segue no DM

A atacante Nilce segue entregue ao departamento médico e uma definição a respeito do seu aproveitamento vai ocorrer somente no vestiário do Florestão, na sexta.