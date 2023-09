Em apenas 15 dias, Acre já registrou mais de 4 mil notificações de síndromes respiratórias

De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), os primeiros 15 dias no mês de setembro já registraram 4,4 mil notificações de síndromes respiratórias. O aumento de queimadas no mês de setembro influencia no crescimento no registro de notificações, apenas em 2023, o estado já registrou 3050 focos de queimadas desde 1 de janeiro até 14 de setembro, segundo o INPE.

SAIBA MAIS: Acre chega a mais de 3 mil focos de queimadas em 2023, mas aponta redução comparado a 2022

Ao todo, só em 2023, o Acre notificou 95.570 casos. No mesmo período do ano passado, em setembro de 2022, o estado acumulava 132.819.

O levantamento leva em consideração as diversas doenças e categorias respiratórias: Síndrome Gripal, IVAS, IRA, COVID-19/teste triagem, SRAG 02 a 04 anos, Síndrome Respiratória Aguda Grave (10 ou +), SRAG < de 01 ano, SRAG/amostras coletadas, COVID-19(Positivo) e SRAG 05 a 09 anos.

Os dados foram colhidos em unidades e hospitais de todas as regionais do Acre, Baixo e Alto Acre e Regional Juruá e Tarauacá/Envira.

As unidades que mais receberam notificações foram a Upa da Sobral, o Pronto Socorro de Rio Branco, Upa Via Verde, Upa Cruzeiro do Sul e Upa Cidade do Povo.

Recordes de atendimento

Em 2023, a Sesacre informou que as Upas da Sobral e do Segundo Distrito bateram recordes de atendimento. Na unidade da baixada, em média, 400 pacientes a cada 24 horas e um total de 10 mil pacientes por mês.

Já a unidade da Via Verde, de janeiro a agosto deste ano, a unidade realizou 133.312 consultas e 264.635 serviços de laboratório. Ao todo, foram realizados 509.373 procedimentos, dentre eles atendimentos clínicos, pediátricos, traumáticos e odontológicos, assim como realização de exames complementares como raio-x, eletrocardiograma, dentre outros.