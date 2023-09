Em Brasiléia: Prefeitura Pavimenta ruas e melhora trafegabilidade

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de obras, realiza durante essa semana, a operação verão nas ruas do município, com pavimentação asfáltica, contemplando algumas ruas na cidade.

Ruas como Oscar Meyer, Valdemir Lopes, entre outras, serão beneficiadas com asfaltamento, melhorando consideravelmente a trafegabilidade e o acesso de veículos e pedestres.

De acordo com determinação da Prefeita Fernanda Hassem, o intuito é contemplar outras ruas da cidade com o mesmo trabalho, visando proporcionar acessibilidade aos moradores e transeuntes.

Morador do bairro Eldorado, o senhor Antônio Pascoal falou da importância do trabalho. “Agradeço a prefeita, ao secretário de obras e ao vice-prefeito, que veio pessoalmente aqui na minha rua e trabalhou junto com a equipe dele, dirigindo máquina pesada para colocar nosso asfalto. Estou muito feliz pela minha rua receber o asfalto”, comemorou.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado e o Secretário Obras Francisco Lima acompanham os trabalhos de perto nos locais onde já foram pavimentados. De acordo com Carlinhos do Pelado, a orientação da prefeita é de que sejam contempladas outras ruas, conforme cronograma da secretaria municipal de obras. “A pedido da Prefeita Fernanda Hassem, estamos na Rua Oscar Meyer, já fizemos a rua Valdemir Lopes e iremos para outros locais realizar o mesmo serviço de pavimentação, proporcionando melhores condições de trafegabilidade para todos”, disse o Vice- prefeito.