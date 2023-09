Em Cruzeiro do Sul, placa chama atenção:”estacionamento só para cornos e putas”

Uma placa de estacionamento bastante inusitada causou risos e polêmica na cidade de Cruzeiro do Sul neste sábado (02). A placa, que deveria comunicar a prioridade de estacionamento em determinada área, surpreendeu a todos ao indicar a prioridade para o público um tanto inusitado: “cornos e putas”.

A imagem da placa peculiar foi capturada pelo fotojornalista Juan Diaz, do ContilNet, que está na cidade realizando a cobertura da ExpoAcre Juruá 2023.

A placa, segundo informações, foi uma forma do proprietário do imóvel chamar atenção, com humor, dos motoristas que constantemente bloqueavam a entrada e saída do portão de sua residência.