Em Cruzeiro do Sul, Programa de Aquisição de Alimentos melhora vida do produtor e a alimentação

Semanalmente os produtores cadastrados no Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA) fazem a entrega de toneladas de produtos da Agricultura familiar na central de alimentos, também conhecido como mercado do agricultor. Nas oito entregas já feitas, a Secretaria Municipal de agricultura recebeu mais 40 mil kg de diversos produtos e mais de 60 mil maços de hortaliças.

Os alimentos são distribuídos para 31 instituições e cada agricultor pode entregar até 15 mil em produtos, uma rende que está motivando e ajudando bastante os agricultores.

José Orleilson, é produtor Rural na Vila Assis Brasil, além de hortaliças ele também cultiva outras plantações. Este ano, a safra da melancia foi boa. Em seu plantio de mais um hectare, foram colhidos mais de 3 mil melancias e boa parte foi entregue no programa de aquisição de alimentos. O agricultor disse está satisfeito em ter a garantia da venda do seu produto.

“Muitas vezes a gente tem dificuldade em vender os produtos. O programa já garante a venda. Na central a gente vai vender por um preço muito bom, um preço justo. Só tenho a agradecer à secretaria de agricultura e ao prefeito Zequinha pelos benefícios do programa”, disse.

Além de comprar os produtos, a Secretaria Municipal de Agricultura também disponibiliza o transporte para os agricultores que não têm como ecoar sua produção, como é caso de Dona Izamilde, que também mora na Vila Assis Brasil. Izamilde explica que antes, para chegar com os produtos ao mercado, os transportava de moto.

“Antes nós íamos na moto com carrocinha e um montão de sacola, não podia levar muito, tínhamos que fazer duas viagens. Eram 12 caixas de ovos, macaxeira, banana. Depois que o caminhão da prefeitura começou a pegar, melhorou muito”, disse.

O secretário municipal de agricultura, Eutimar Sombra, tem acompanhado de perto a evolução que já está acontecendo na agricultura familiar em Cruzeiro do Sul.

“É uma alegria de estar aqui dentro da produção rural acompanhando essa evolução que é fruto dos esforços do prefeito Zequinha Lima. Cruzeiro do Sul é o único município do Acre que já estava pronto para o programa através de indicação do Senador Petecão. O PAA está dando uma alavancada na agricultura familiar e através do acompanhamento técnico da secretaria de agricultura ajuda o produtor a trabalhar menos e produzir mais. O produto vai direto para a mesa de 31 instituições cadastradas para receber a produção no mercado do agricultor. É uma alegria de quem produz porque estão sendo valorizado, alegria também de quem recebe porque estão sendo bem alimentados. No cento do Idoso por exemplo, são servidos nos dias de eventos 150 refeições para os idosos que frequentam a casa, e nada melhor do que se alimentar com o um produto bem regional”, disse o secretário.

“Os alimentos do PAA vem enriquecer as refeições que a gente oferece no centro do idoso. De segunda a sexta são servidas refeições no café da manhã, e lanche da tarde. Na sexta fera, almoço completo para 150 pessoas. Os alimentos do PAA vêm com bastante variedade, folhagens, verduras legumes e frutas, alimentação diversificada com qualidade alimentar. São alimentos saudáveis. Sem isso seriam apenas os industrializados, sem saladas. Servimos inhame cozido, mingau da banana, farinha de tapioca e nas refeições temos a salada que complementa além de macaxeira, banana, melancia, abacaxi, goma para tapioca.

Os produtos regionais oferecem mais qualidade de vida e saúde, por isso na mesa da APAE eles não podem faltar.

“É de grande valia estar recebendo estes produtos do PAA a partir desta iniciativa da prefeitura. A gente tem recebido melancia, abacaxi , banana. Os alunos vão comer com mais qualidade, produtos saudáveis para a merenda dos beneficiados. Temos um público de 262 crianças e atendemos também suas famílias. Sem o PAA teríamos uma alimentação mais regrada e com menos qualidade, menos colorido, e dessa forma temos um produto que vem direto dos ramais, onde os produtores se esforçam para produzir”, disse Carlene Andrade, presidente da APAE.

Os alimentos distribuídos para as instituições, é também servido para os moradores de ruas, através das Cáritas de Cruzeiro do Sul.

“É de grande importância este programa pois servimos refeições aos moradores de rua uma vez por mês e atendemos doze famílias carentes de um grupo de crianças. As doações servem para ajudar na alimentação das crianças. Sem estes alimentos precisaríamos de outras ajudas”, disse Maurício Diniz, coordenador da Caritas de Cruzeiro do Sul.