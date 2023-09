Em Rio Branco, Agroboi realiza 2º Mega Feirão com ofertas imperdíveis; veja datas

A Agroboi, loja de materiais de construção tradicional em Rio Branco, realiza nos dias 29 e 30 de setembro, o 2º Mega Feirão com ofertas imperdíveis. Os clientes podem aproveitar ofertas em todas as seções da loja, como pisos, tintas, telhas e até mesmo acessórios. A loja funcionará na sexta-feira, das 07h30 às 18h e no sábado, das 08h às 18h.

“A expectativa é que a campanha seja um sucesso, e podemos entregar o melhor para o nossos clientes. Todas as seções da loja estarão com ofertas. Em Rio Branco, a ação acontece apenas na loja da Avenida Ceará”, explica Francisco Cordeiro, gerente do setor comercial da empresa.

Os clientes podem renovar ou iniciar o estoque de ferramentas, reformar ou construir com a compra de materiais elétricos, louças, revestimentos, iluminação e acessórios. Nesta sexta-feira (29) e sábado (30), a Agroboi da Avenida Ceará estará de portas abertas esperando por você.

Para aproveitar as super ofertas, os clientes podem fazer o pagamento em dinheiro, à vista, no cartão de crédito e pelo Cartão Credz da Agroboi (sujeito à análise de crédito), parcelado em até 15 vezes. Para fazer o Cartão Credz, basta comparecer ao setor de crediário da loja, munido de documento de identificação (RG) e CPF.