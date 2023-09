Embarcação naufraga no Rio Juruá no interior do Acre: “O prejuízo foi grande”

Uma embarcação naufragou no Rio Juruá, ‘acima do município de Porto Walter’, no interior do Acre, segundo uma fonte do site Juruá em Tempo. O naufragio aconteceu na última sexta-feira (8).

“O barco não afundou completamente. Conseguiram tirar o motor, mas o resto tá tudo bem. O que deve ter causado o acidente deve ter sido um toco”, relatou o informante.

Houve apenas prejuízos materiais, nenhuma pessoa ficou ferida. A embarcação havia saído de Porto Walter em direção à cidade vizinha Marechal Thaumaturgo, também no interior do Acre.