Empresa do ramo alimentício, JBS abre vagas de emprego para o Acre

A JBS, uma das maiores empresas do Brasil no ramo alimentício, está com mais de cinco mil vagas de emprego para todo o país, entre os estados com vagas abertas está o Acre.

As contratações são para início imediato, além do Acre, há vagas para São Paulo, Goiás, Bahia, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e no Distrito Federal.

As inscrições são pelo site https://jbs.com.br/carreiras e o prazo varia conforme o preenchimento de cada vaga.

O anúncio faz parte da segunda etapa do programa de contratações que a JBS realiza neste ano. Entre janeiro e junho de 2023, a companhia gerou mais de sete mil novos empregos. Agora, as vagas disponibilizadas são em plantas industriais, escritórios e centros de distribuição, para diversos cargos: operacionais, administrativos, comerciais, além de supervisão e de liderança.