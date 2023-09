Empresa ganha licitação para recuperação de BR e Dnit informa prazo para início do serviço

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre realizou o pregão eletrônico para recuperação da BR-317, nos trecho entre Brasiléia e Assis Brasil. Serão investidos quase R$ 125 milhões nos trabalhos de recuperação.

A empresa vencedora da licitação foi a Promede Engenharia LTDA, de Goiânia. Que terá o prazo de 30 dias, após assinatura do contrato, para iniciar os trabalhos. Representantes da empresa vêm ao Acre na próxima segunda-feira (11) para assinar o documento.

O resultado do pregão foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4). O documento é assinado pelo superintendente regional do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.

Segundo o documento, o trecho a ser recuperado fica entre o km 292,90 ao km 408,86, totalizando uma extensão de 115.96 km.