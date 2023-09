Equipe paralímpica acreana conquista quase 20 medalhas em jogos em Brasília

A equipe estudantil paralímpica do Acre participou da fase regional dos Jogos Paralímpicos em Brasília (DF), organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), trouxe na bagagem 17 medalhas, conquistadas nas modalidades de atletismo e natação. Os alunos são de escolas de Rio Branco e as disputam foram realizadas entre terça-feira (29) e sexta-feira (1).

Na natação, Iandra Ribeiro, da Escola Jorge Kalume, conquistou medalha de ouro nos 50 metros livres. Ainda na natação, André Gustavo Silva, do Colégio Militar D. Pedro II, conquistou o ouro nos 100 metros livres.

Ainda na modalidade natação, Riley Bezerra, da Escola Serafim Salgado, conquistou medalha de bronze nos 50 metros livres; Luciana Palastrana, da Escola Neutel Maia, ficou com o ouro nos 50 e 100 metros livres, e Manuela Souza, da Escola Clarisse Fecury, ficou com a prata nos 100 metros livres e bronze nos 50 metros livres.

No atletismo, Gabriel Igor de Souza, do Colégio Militar Tiradentes, ficou com a prata nos 150 e nos 400 metros. Já João Magalhães Junior, da Escola Glória Perez, ficou com a medalha de bronze no salto em distância e também nos 400 metros.

Quem também obteve excelentes resultados no atletismo foi a aluna Emily Marcela Neves, da Escola Sesi, que conquistou ouro no lançamento de dardo e arremesso de peso. Na prova de 75 metros, ficou com a prata. Já Vitor Hugo Oliveira, do Instituto São José, obteve o bronze nos 60 e nos 150 metros.

Todos os atletas foram classificados para participar da fase nacional dos Jogos Paralímpicos, que será realizada no estado de São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro.