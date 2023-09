Escolinha solidária pede doações para seguir atendendo crianças em situação de vulnerabilidade 

A Escolinha Solidária de Futebol, dirigida pelo ex-jogador de futebol profissional, Adir Pereira, desde que começou a funcionar, em 2019, já contemplou cerca de 2 mil crianças carentes nos municípios de Tarauacá, Jordão e Porto Walter. Sobrevivendo de doações para conseguir realizar as ações, Adir faz um apelo para conseguir continuar levando o esporte até as crianças.

O projeto atende crianças de 5 a 11 anos, graças a parcerias com as prefeituras dos municípios. As aulas acontecem, em sua maioria, nas quadras esportivas das escolas. Segundo Adir, o projeto foi um pedido do governador Gladson Cameli, que fez questão de alcançar crianças nos municípios isolados do estado. Cameli, inclusive já esteve visitando o projeto em uma das cidades.

“Quando eu vou aos municípios as prefeituras me dão alimentação e estadia e o pessoal de apoio. Quero inclusive agradecer os prefeitos de Jordão, Francisco Naudino, de Porto Walter, Cesar Andrade e a prefeita de Tarauacá, Lucinéia Nery. Agradeço ainda, ao governador Gladson Cameli, que me permitiu continuar esse projeto nos municípios acreanos, destacou.

No sábado, 16 de setembro, o secretário adjunto de esportes, Carlos Gouveia, o Carlão, vai até Tarauacá para conhecer o projeto e as ações realizadas no município. De acordo como dirigente da escolinha solidária, a visita do secretário é importante para que o projeto possa ter mais apoio para continuar.

Adir Ribeiro faz um apelo a autoridades, empresários e sociedade em geral, para que se sensibilize e ajude com doações de roupas, sapatos e lanches para as crianças. Outros equipamentos que possam auxiliar na execução das aulas também são bem-vindos, como apitos, coletes, bolas, dentre outros.

“Uma semana eu trabalho com os meninos e outra eu trabalho com meninos, ao final de cada semana eu faço torneio com eles, aí eu peço refrigerantes, medalhas e prêmio os vencedores, eles ficam muito felizes”, disse.

Para saber mais informações sobre o projeto e para doações, basta entrar em contato através dos números: (68) 99250-5764 – Adir (Tarauacá), ou (68) 99935-0236 – Ferleudo (Rio Branco).

O dirigente finalizou destacando a importância da escolinha na vida das crianças contempladas. “Esse projeto é muito importante, pois tira as crianças das ruas, faz com que elas melhorem no comportamento, inclusive na escola, pois acompanhamos nos estudos também. Praticar um esporte abre muitos caminhos para essas crianças”, disse.