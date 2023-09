Estado abre processo seletivo do Ieptec; veja oportunidades

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) implementou algumas mudanças nos lançamentos de seus processos seletivos, para atingir uma maior participação de profissionais de todo estado que almejam trabalhar nos centros da rede. Por isso, foi publicado um edital no Diário Oficial desta quarta-feira, 20, para formação de cadastro de reserva com vagas para o cargo de profissional bolsista docente mensalista.

O Ieptec agora possui um canal exclusivo para realização de inscrições em seus processos seletivos: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br

No site, o participante deve preencher um formulário inserindo seus dados pessoais e anexando a documentação exigida.

Além disso, o candidato também precisa preencher um modelo de currículo específico, que está acessível no novo portal de notícias do instituto: ieptec.ac.gov.br, domínio no qual também está anexado o edital com todas as informações.

Quanto ao processo seletivo em aberto, o candidato precisa ter formação superior completa, e há vagas em diferentes áreas (vide Anexo I do edital). Os campos de atuação contemplam mediação em sala de aula, supervisão e assessoria pedagógica.

Os critérios de seleção vão se dar em três etapas: análise das condições de elegibilidade das inscrições, análise curricular e capacitação pedagógica na modalidade Ensino a Distância (EAD).

As cargas horárias variam entre 20h, 30h ou 40h semanais, bem como a remuneração que está equiparada ao grau de escolaridade e experiências dos candidatos (vide no Quadro 1 do edital).

As inscrições acontecem exclusivamente por meio do endereço eletrônico: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, até às 23h59min, do dia 25 de setembro de 2023.

Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar e-mail para: [email protected].