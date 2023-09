Estado e FADE fecham convênio para participação nos Jogos Escolares

O Governo do Estado e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) formalizaram nesta segunda, 25, um Termo de Parceria para realização da fase Estadual dos Jogos Escolares e também a participação na fase nacional do evento, programada entre 26 de outubro e 9 de novembro em Brasília, no Distrito Federal.

“O Estado vai custear as passagens dos atletas via aérea e a FADE irá bancar hospedagem, alimentação e o deslocamento das equipes em Brasília. Fechamos uma parceria muito importante para o esporte acreano, e estamos muito felizes com a sensibilidade do governo”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

FADE vai homologar

A Federação Acreana do Desporto Escolar vai homologar os resultados das competições badminton, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e tênis de mesa. Um total de cinco modalidades das 17 programadas no cronograma dos Jogos Escolares.

“Essas modalidades já realizaram as disputas da fase Estadual, e os representantes para fase nacional estão definidos. Dessa forma, sem causar qualquer prejuízo, o departamento técnico da FADE decidiu, após uma reunião, pela homologação dos resultados”, afirmou o presidente.

11 modalidades

A FADE, em parceria com Estado, vai promover as disputas na fase Estadual das seguintes modalidades: atletismo, atletismo adaptado, basquete, futsal, handebol, judô, karatê, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

“Teremos uma delegação com 210 atletas em Brasília. Esse é o evento mais importante da temporada, onde os nossos estudantes/atletas devem disputar 16 das 17 modalidades do evento”, declarou o dirigente.