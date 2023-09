Estadual de Ciclismo terá a disputa da última etapa no Parque da Maternidade neste domingo

Será disputada neste domingo, 24, a partir das 8 horas, em um circuito montado no Parque da Maternidade, a 5ª e última etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo Velocidade. A temporada será fechada com a prova valendo o título em 8 categorias.

“Chegar na última etapa com título aberto em todas as categorias diz muito a respeito do campeonato e por isso vamos ter belas disputas”, comentou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxaua Marques.

Sequência da temporada

De acordo com Tuxaua Marques, o Estadual será fechado, mas muitas provas ainda serão promovidas até o fim da temporada de 2023. “Vamos seguir promovendo os eventos. O Estadual termina em setembro até para podermos realizar outras provas”, explicou o presidente.