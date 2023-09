Estelionatários do Acre são alvo de operação no RS acusados de golpe de venda de veículos pela internet

A Operação Falsus Medius, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, cumpriram 16 ordens judiciais com alvo em uma associação criminosa envolvida em estelionato pela internet, na manhã desta quarta-feira (27). Os trabalhos investigativos, que começaram nos meses de outubro de 2021 e fevereiro de 2022, identificou pessoas residentes em Rio Branco, capital do Acre, e Porto Velho, capital de Rondônia.

Essas pessoas estavam envolvidas na publicação de anúncios falsos de venda de veículos. O grupo envolvido, especialmente no golpe do falso intermediador de vendas, foi identificado em investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santa Maria (RS), após duas pessoas do estado de Rio Grande do Sul serem vítimas de golpe durante compra/venda de veículos anunciados pela internet.

Além dos responsáveis pelos anúncios, também foram identificadas pessoas que receberam dinheiro oriundo dos golpes, sendo representado pelos mandados de prisões preventivas e por de busca e apreensão, que são cumpridos, concomitantemente, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis MT, Rio Branco e Porto Velho.