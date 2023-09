Estudante de enfermagem é eleita Garota Verão da Carnaubeira em Sena; fotos

Neste domingo (10), o Festival da Carnaubeira 2023 chegou ao seu emocionante encerramento, atraindo uma multidão recorde, graças aos esforços do secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Daniel Herculano, em colaboração com a Prefeitura de Sena.

O ponto alto do evento foi a tão aguardada competição para escolher a Garota Verão e a Garota Camiseta Molhada. Surpreendendo a todos, Emilly Christiny, uma jovem de 18 anos estudante do curso de enfermagem, conquistou o título de Garota Verão. Sua vitória lhe rendeu um cobiçado prêmio, um iPhone 14 Pro Max, além de outros brindes. O segundo lugar ficou com Bruna Chaves, que foi coroada Garota Camiseta Molhada.

Como a cereja no topo do bolo para encerrar o evento, a banda nacional Cintura de Mola proporcionou um espetacular show que agitou tanto os turistas quanto a comunidade local que marcou presença nessa tradicional praia. O Festival da Carnaubeira 2023 definitivamente ficará na memória de todos que o vivenciaram.