Além dos crimes de lesão corporal e injúria, Yuri também é denunciado por falsa identidade. Isso porque, além de agredir com xingamentos homofóbicos e espancar barbaramente o ator, o estudante de medicina mentiu para a polícia no momento em que foi abordado, dizendo que era da Aeronáutica.

O caso aconteceu no dia 2 de setembro, em um prédio de Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo a denúncia do MPRJ, o ator e Yuri se conheceram na rua. O estudante de medicina convidou Victor Meyniel para seu apartamento, onde começaram a beber e se relacionar de forma íntima.

No entanto, enquanto estavam juntos, uma terceira pessoa chegou ao local, uma mulher que dividia o apartamento com Yuri. Nesse momento, o estudante de medicina teria ficado agressivo de forma repentina e expulsou o ator do local.