A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta sexta-feira (29/9), que os estudantes poderão pedir a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por meio do aplicativo Fies Caixa. A medida tem como objetivo digitalizar e facilitar o acesso dos usuários ao programa.

A modalidade deve atender 253 mil estudantes universitários, segundo banco. Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente. A renovação é iniciada pelas unidades de ensino superior e precisa ser validada pelos universitários. A renovação pelo aplicativo será disponibilizada para os estudantes com contratos assinados a partir de 2018. Os universitários também podem ter acesso, por meio do aplicativo Fies Caixa, ao resumo dos dados do contrato, aos boletos bancários e parcelas em aberto.