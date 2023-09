Evento no Ceará projeta artesanato acreano no mercado internacional de decoração

Entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro de 2023, a cidade de Fortaleza, no Ceará, recebe a 5ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, a Fenacce.

O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará e conta com a participação de artesãos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, se consolidando como uma das maiores feiras brasileiras do setor.

Dos mais de 60 artesãos e comunidades presentes, três representam o Acre, sendo a artesã Márcia Silva, com biojoias, Maqueson Pereira, com Marchetaria, e os artesãos do Projeto Cazumbá, com o látex.

De acordo com a empresária Stella Pavan, idealizadora da Fenacce, o evento integra diferentes setores da economia, como o de serviços, o comércio e o turismo.

“O desenvolvimento da cadeia produtiva do artesanato mobiliza diversas áreas e estimula, além da geração de emprego e renda, também a inclusão social, a valorização dos saberes tradicionais, o associativismo e o intercâmbio de conhecimentos”, completa.

Pelo segundo ano consecutivo, uma parceria entre o Programa Nacional do Artesanato (PAB), o Sebrae Nacional e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil, intensifica os esforços para projetar o artesanato brasileiro no cenário internacional, sobretudo no mercado de decoração.

Por meio de uma Rodada Internacional de Negócios, trabalhos de aproximadamente 60 artesãos e comunidades artesanais devem ser apresentados a compradores internacionais de países como China, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Áustria, EUA, Japão e Jordânia.

Com curadoria de Lucas Lassen, diretor criativo da Paiol, e Daniela Vasconcelos, Consultora de Marketing Cultural, a seleção considera técnicas, materiais e localidades distintas, tendo como objetivo ressaltar a riqueza e a diversidade da produção artesanal brasileira.

“Trabalhando há mais de 15 anos ajudando a promover a sustentabilidade dentro do artesanato, percebo que houve um amadurecimento deste mercado, podendo ser percebido pela melhora de qualidade das peças e profissionalização dos artesãos. Esta rodada de negócios permite que o governo atual e órgãos que cuidam deste setor passem a enxergar o feito à mão em todo o seu potencial, inclusive pensando em políticas concretas de fomento e que ajudem a desenvolvê-lo”, completa Lassen.

Exporta Mais Brasil

Lançado pela ApexBrasil em agosto de 2023, o programa Exporta Mais Brasil prevê a realização de 13 rodadas internacionais de negócios, em 13 diferentes estados, com foco em 13 setores produtivos da economia brasileira.

Cada rodada tem como objetivo estimular a exportação em um setor diferente. Até o momento, já foram realizadas quatro rodadas voltadas para os setores de móveis, rochas ornamentais, cafés e pescados, movimentando cerca de R$24 milhões em negócios entre empreendedores brasileiros e compradores estrangeiros.

De acordo com o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o artesanato brasileiro possui grande potencial para exportação.

“Além de valorizar o saber fazer de diversas regiões do país, o segmento traz a diversidade do uso de matérias-primas e técnicas artesanais que representam a vocação de cada canto do Brasil. O segmento possui, ainda, diferencial competitivo frente aos compradores internacionais, ao apresentarem características de sustentabilidade, inovação e qualidade”, finaliza Viana.

