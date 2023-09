Ex-assessor revela relacionamento romântico com filho de Bolsonaro

“A Fazenda 15” ainda nem começou e já tem candidato fazendo campanha para “A Fazenda 16”. A nova subcelebridade a estourar é Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro.

Intimado para depor à Polícia Civil do DF, o assessor – em processo de transição para influenciador – confessou nesta quinta-feira (14/9) ter vivido um romance com o empresário recentemente. Ele fez a declaração para a imprensa após prestar esclarecimentos à polícia, numa investigação de Jair Renan envolvimento em negociatas. Em entrevista ao Metrópoles, contou ter guardado segredo sobre a relação para esperar a superação das últimas polêmicas envolvendo o Zero Quatro.

Relacionamento íntimo, romântico

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse ‘auê’ da polícia”, começou ele, que é gay assumido.

“Mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom?”, continuou. “Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, reforçou, para não deixar dúvidas do tipo de relação que tinha com Renan Bolsonaro.

O pensa Jair Bolsonaro?

O pai de Renan, Jair Bolsonaro, nunca escondeu suas opiniões sobre homossexualidade. “Ninguém gosta de homossexual, a gente suporta”, chegou a afirmar, além de ter dito, famosamente, que preferia ter um filho ladrão a um filho gay.

Diante da insistência do tema “filho gay”, Bolsonaro também afirmou que “isso nem passa pela minha cabeça, porque eles tiveram uma boa educação. Sou um pai presente, então não corro esse risco”. Além disso, “se o filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro e ele muda o comportamento dele”.