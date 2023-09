A bailarina também afirmou não se arrepender das escolhas do passado ao sair do corpo de baile do programa de TV e posar para a revista Sexy. “Deixei o balé do Faustão porque estava na zona de conforto e queria explorar uma imagem mais sensual. Foi então que fiz capa de revista masculina. Foi por dinheiro, mas não me arrependo. Na época, me rendeu mais de R$ 2 milhões entre cachê e presenças VIP. Viajei o Brasil lançando minha revista”.