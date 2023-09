Ex de Arthur Aguiar fala sobre fim do namoro: “Não esperava”

Jheny Santucci abriu o jogo sobre o fim do namoro com Arthur Aguiar. O ator anunciou o término do casal nessa segunda-feira (18/9), apenas três dias após anunciar que seria pai pela segunda vez de um filho da empresária.

“Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim. Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez”, escreveu a influenciadora.

Ela disse ainda que sempre foi forte e que acredita que “tudo vai dar certo” por que ela estar carregando o que chamou de “verdadeiro amor” da vida dela. No texto, Jheny contou ainda que a gravidez não foi planejada e que isso reaproximou ela e Arthur Aguiar, e esclareceu também que o relacionamento deles não “sustentado exclusivamente pela geração de um filho”.