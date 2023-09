Ex-namorado brasileiro de Demi Lovato, lutador é pai e namora modelo hit em ensaios sensuais

Atração deste sábado, dia 2, no The Town, Demi Lovato vai se apresentar pela nona vez no Brasil. A cantora já mostrou ter uma ótima relação com o país, já que dividiu os vocais (em português!) com Luísa Sonza em nova música, luta jiu-jitsu e até já namorou um brasileiro: o lutador Guilherme Bomba. Eles que começaram a ficar juntos em julho de 2016 estão separados desde maio de 2017, em um fim tranquilo. Lutador de MMA, o mineiro, de Belo Horizonte, ainda mora nos Estados Unidos e hoje, aos 37 anos, construiu uma nova família.