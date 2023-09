Expoacre Juruá 2023: Cavalgada atrai dezenas de pessoas em Cruzeiro do Sul

Neste domingo, 03, as ruas de Cruzeiro do Sul foram palco de uma cavalgada que atraiu dezenas de pessoas no início do encerramento da Expoacre Juruá 2023.

No último domingo, dia 3 de setembro, as ruas de Cruzeiro do Sul se transformaram em um cenário de tradição e celebração durante a cavalgada que marcou o início do encerramento da Expoacre Juruá 2023. Dezenas de pessoas se reuniram para participar desse evento que já é uma tradição acreana.Sob um sol escaldante, várias pessoas desfilaram pelas vias da cidade, criando uma atmosfera de festa e tradição. O fotojornalista do ContilNet, Juan Diaz, trouxe algumas imagens do evento.

Já no periodo da tarde, haverá corrida de motocross programada para as 15 horas, realizada na Expoacre ao lado da Arena Juruá. Os pilotos e suas máquinas irão desafiar os obstáculos preparados especialmente para testar suas habilidades e proporcionar momentos eletrizantes para o público presente.

Já na noite a Expoacre reservou uma atração imperdível no Parque de Exposições, com o show de Léo Magalhães. O público terá a oportunidade de desfrutar de boa música e entretenimento até as primeiras horas da segunda-feira, já que o Parque só fechará suas portas às 3 horas da manhã.