Expoacre Juruá: acompanhe a transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem a última noite da Expoacre Juruá neste domingo (3). A transmissão acontece pelo YouTube do ContilNet e pelo canal 8.1, da TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre.

Neste domingo (3), Marcel Braga e Douglas Richer comandam a transmissão que traz cada detalhe sobre a feira, inclusive o show de encerramento do cantor Léo Magalhães.

Nesta noite, a transmissão mostra detalhes da Cavalgada que aconteceu como parte do encerramento da Expoacre Juruá, que aconteceu neste domingo (3), pela manhã. Além disso, acontece ainda o sorteio de R$ 3 mil, em parceria com o Atacadão do Celular e Sempre Bella.

Acompanhe: