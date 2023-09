Expoacre Juruá movimenta mais de R$ 20 milhões e supera edições anteriores

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Cruzeiro do Sul, divulgou o balanço parcial do faturamento da Expoacre Juruá 2023, que aconteceu entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro. Segundo levantamento, a feira movimentou mais de R$ 20 milhões.

A informação foi repassada pela gerência do serviço do Sebrae, um dos organizadores da 18ª feira agropecuária no município. A expectativa da organização do evento era que a arrecadação total chegasse aos R$ 60 milhões.

O gerente regional do Sebrae, Jairo Negreiros disse que o volume de faturamento será ainda maior e que o divulgado é apenas uma parcial, mas que já superou as edições anteriores.

De acordo com a Polícia Militar, mais de 80 mil pessoas visitaram os estandes durante os cinco dias de evento. Além disso, a feira teve um impacto econômico também fora do espaço em que foi realizada, com a ocupação de hotéis, aumento no consumo de alimentação, serviços de transportes, bares, e combustíveis, movimentando significativamente a economia local.

Este ano, a Expoacre Juruá contou com as apresentações da banda Barões da Pisadinha, além dos cantores Aldair Playboy e Léo Magalhães, que animaram os moradores e visitantes da cidade. Na noite gospel, o cantor Davi Sacer levou um momento de muito louvor e espiritualidade para uma multidão de cristãos.

Ainda conforme os organizadores, neste ano a feira teve poucas ocorrências e o público se divertiu de forma tranquila, fazendo com que a festa tenha uma avaliação positiva.