ExpoSena 2024 acontece em espaço novo, diz prefeito Mazinho Serafim

Em conversa com o ContilNet o prefeito Mazinho Serafim revelou que a ExpoSena Rural Show, maior feira de agronegócio do Iaco já acontece em espaço novo.

De acordo com o prefeito, o novo parque de exposições será construído em uma área de 11 hectares.

“Estamos adquirindo um terreno no Segundo Distrito da cidade. Temos até maio para elaborar o projeto, vamos construir com os arquitetos um parque de exposições de Sena Madureira, com um espaço amplo”, disse.

Em balanço das quatro noites de feira, Mazinho revelou que a festa já superou a no ano anterior. “A feira do ano passado foi mais tímida, eu espero que essa aqui só perca para a do ano que vem, pois temos uma expectativa grande para o próximo ano”, disse.