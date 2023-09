FAEA confirma data do fechamento das inscrições da Copa Amazônica

O departamento técnico da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA) confirmou para segunda, 25, o fechamento das inscrições da XXV Copa Amazônica de Natação.

A competição vai ser disputada nos dias 29 e 30 deste mês, na piscina da AABB, e terá nadadores do Acre, Rondônia, Bolívia e Peru.

“Fecharemos as inscrições e vamos começar a trabalhar nos detalhes da competição. Deveremos ter 200 nadadores no evento e isso serve para comprovar o tamanho da Copa”, disse o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.

AABB com 60

A AABB vai para disputa da Copa Amazônica com 60 nadadores e além do título, os principais atletas do time querem baixar suas marcas.