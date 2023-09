Família oferece recompensa de R$ 500 para quem ajudar a localizar pássaro desaparecido no Acre

No Acre, uma família iniciou uma campanha em busca de seu animal de estimação desaparecido, um lindo pássaro branco: calopsita, que atende pelo nome de Snow. A proprietária, Jhennyffe, realiza uma campanha nas redes sociais pedindo a colaboração da todos para reencontrar seu pet de penas.

A ave desapareceu no último domingo, dia 3 de setembro, quando se assustou e fugiu da residência da família, localizada no bairro Cohab do Bosque, nas proximidades da Escola Samuel Barreira. Snow é conhecido por sua natureza mansa e dócil, além de ser extremamente sociável com seres humanos.

A família apela a generosidade e solidariedade de quem puder dar qualquer informação que possa ajudar a encontrar Snow. Caso alguém tenha notícias sobre o paradeiro do calopsita desaparecido, pode entrar em contato com Jhennyffe pelo número de telefone 68 999121058.

Nas redes sociais, a família oferece uma recompensa no valor de R$ 500,00 para aquele que encontrar Snow.