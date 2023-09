Família pede doação de sangue para jovem internada na UTI do PS

Uma situação angustiante mobiliza familiares e amigos da jovem Alexandra Ferreira da Silva Oliveira, de 26 anos, que se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A família da paciente lançou um apelo desesperado por doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo para salvar a vida da jovem.

Alexandra foi internada na UTI do Huerb devido a um acidente que aconteceu na semana passada, no interior do Acre. Diante da urgência da situação, a família de Alexandra vem pedindo a colaboração de todos aqueles que podem doar sangue, independentemente do tipo sanguíneo.

A jovem, cuja situação é delicada, segundo informações repassadas ao ContilNet, pode perder as duas pernas.

Os interessados em doar sangue para ajudar Alexandra Ferreira da Silva Oliveira podem se dirigir ao banco de sangue do Hemoacre. Segundo a família, é fundamental informar que a doação é destinada à paciente Alexandra Ferreira da Silva Oliveira.