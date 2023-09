Família que teve casa incendiada após botija de gás explodir em Sena Madureira pede ajuda

A família da dona Antônia e do senhor Duda, do município de Sena Madureira, recorreu à imprensa na manhã desta quinta-feira (7) para pedir uma ajuda às pessoas de bom coração. Na data de ontem, a residência do casal, situada na Rua Santa Helena, bairro Cristo Libertador, foi queimada parcialmente após a explosão de uma botija de gás de cozinha.

SAIBA MAIS: VÍDEO: botija de gás explode e incendeia casa enquanto mulher preparava almoço

Em decorrência do sinistro, vários objetos foram queimados, dentre eles: 02 fogões, 03 geladeiras, máquina de lavar roupas, centrífuga, mesas e outros. “A família teve um prejuízo muito grande e, no momento, não tem condições de comprar os objetos perdidos. A dona Antônia não ficou com nada da cozinha dela, por isso, estamos pedindo ajuda às pessoas de bom coração. Qualquer tipo de ajuda é bem vida”, comentou sua nora Camila.

O incêndio começou pela parte da cozinha e não se espalhou para os demais cômodos da casa devido a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros. “Os Bombeiros agiram rapidamente e com eficiência, caso contrário, o estrago poderia ter sido maior”, acrescentou Camila.

Quem puder ajudar com qualquer quantia, a chave pix é a seguinte: 68 99901 0130, está no nome de Camylla da Silva Feitosa Matias.