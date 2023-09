Familiares suspeitam que adolescente encontrado morto no ISE pode ter sido assassinado

O velório do menor J.G.C, de 15 anos, foi encerrado na tarde desta terça-feira (26) em meio à comoção e suspeita de familiares de que a morte não tenha sido por suicídio. O menor foi encontrado morto na enfermaria da pousada do Ise (Instituto Sócio Educativo) de Rio Branco, situado no bairro do Bosque próximo ao Hospital Santa Juliana.

SAIBA MAIS: Adolescente é encontrado morto dentro de cela do ISE, em Rio Branco

Como o menor foi encontrado com a blusa que usava envolta no pescoço com aparência de ter sido utilizada como corda para enforcar-se, a conclusão imediata foi de suicídio. O menor teria aproveitado um momento em que ficara sozinho, na hora do jantar na unidade, na noite de segunda-feira.

A Polícia Civil entrou nas investigações e começou a ouvir funcionários da unidade e familiares do adolescente. Foram familiares que levantaram a suspeição de que pode não ter havido suicídio, já que J.G. C jamais aparentou tendência neste sentido.

Violento, o menor estava apreendido por agressão a outros menos na cidade. O caso segue sob investigação.