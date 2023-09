Fazendo 1 ano, Melanie recebe declaração de MC Loma e web ‘se derrete’: “Você cura e restaura todo o meu coração”

MC Loma voltou a causar alvoroço na web por conta de sua filha, Melanie. Desde que anunciou estar grávida, diversos internautas pediram para que a famosa revelasse a identidade do pai da menina, o que não ocorreu, fazendo com que muitas teorias fossem criadas.

Durante a manhã de hoje, sábado (9), a cantora acabou dando o que falar entre os internautas ao publicar uma homenagem para celebrar um ano de vida de sua filha. “Janeiro de 2022, foi o dia que descobri que você estava junto comigo e que eu nunca mais iria me sentir ou estar sozinha. Você ainda é muito pequena pra entender e ver esse texto.Um dia quando estiver maior vai ver e vai sentir que foi feito com muito amor…”, começou ela.

“Antes de você existir na minha vida, eu sempre orava e pedia a Deus alguém pra amar incondicionalmente, dividir a vida comigo e compartilhar momentos lindos e alegres.Mal sabia que ele iria me enviar um anjo. Você cura e restaura todo o meu coração.Quando eu peço um abraço pra você e você vem bem pequeninha com a maior felicidade do mundo, mesmo não entendendo nada e me abraça, meu mundo para e eu me sinto protegida.Amada”, prosseguiu.