Fazer sexo em Starfield é o jeito mais rápido de subir de nível; entenda

Para ter acesso ao bônus, jogadores precisarão casar com um dos personagens disponíveis para romance no jogo. Até o momento se sabe de apenas quatro companheiros que podem ser cortejados: Sarah, Barret, Sam Coe e Andreja. Para iniciar seu relacionamento com eles é importante falar muito com os personagens e levá-los em suas aventuras, onde eles ficarão atentos se as atitudes que você toma se alinham com seus ideais.