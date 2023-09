Federação de Atletismo promove neste domingo campeonato na pista da Ufac

O departamento técnico da Federação Acreana de Atletismo (Facat) promove neste domingo, 17, a partir das 8 horas, com provas de pista e campo, na Universidade Federal do Acre (Ufac), o Campeonato Acreano Adulto, nos naipes feminino e masculino.

“Estamos voltando com as nossas competições. Vamos promover o Adulto e na sequência faremos o Sub-16 e o 23. A ideia é fechar a temporada com as competições programadas no início do ano”, disse o presidente da Facat, professor João Jácome.

Troféu Brasil

O Campeonato Acreano vai ser classificatório para disputa do Troféu Brasil, competição mais importante do atletismo nacional. “Iremos avaliar os resultados do Acreano para definir a nossa seleção. Ter uma equipe no Troféu Brasil será muito importante”, afirmou João Jácome.