Feriado prolongado: veja o que abre e fecha nesta quinta e sexta-feira no Acre

O Dia da Independência do Brasil é celebrado no dia 7 de setembro e, por isso, é feriado nacional. Nesta semana, também foi celebrado o Dia da Amazônia, no dia 5 de setembro, e o governo do Acre transferiu o feriado para a sexta-feira (8). Com isso, os acreanos poderão curtir um feriado prolongado neste final de semana. Veja o que abre e fecha.

Serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos, como delegacias e hospitais.

Órgãos do governo

As secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) do estado fecham nos dias 7 e 8, e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (11).

Apenas serviços públicos essenciais da Saúde e da Segurança Pública seguem com o atendimento ao público, sem alterações. Mantêm-se também em funcionamento as unidades de pronto atendimento (Upas), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias do estado.

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) não funcionarão nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), em rezão do feriado nacional e do ponto facultativo. Os serviços retornam em horário normal na segunda-feira (11).

TJAC

Levando em consideração o Calendário Institucional do Poder Judiciário do Acre, o feriado estadual pelo Dia da Amazônia, comemorado na terça-feira, dia 5 de setembro, será transferido para sexta-feira, 8 de setembro.

Com a transferência, o expediente do Poder Judiciário do Acre não terá atendimento ao público na quinta-feira (7), em razão do feriado nacional pela Independência do Brasil, e nem na sexta-feira (8). Os prazos processuais que tenham início ou término nesses dias, serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil.

Durante esse período, porém, o Plantão Judiciário de 1º e 2º grau de jurisdição funcionará normalmente para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus entre outros.