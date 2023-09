Fernando em 12º e Joaquim com 15º colocação no 1º dia dos Jogos da Juventude

A natação acreana começou as disputas nos Jogos da Juventude em Ribeirão Preto, São Paulo, com resultados expressivos. Fernando Weber (Águias do Saber) ficou com a 12ª colocação nos 100 metros borboleta e Joaquim Assaf (Águias do Saber) foi 15º nos 200 metros livres no primeiro dia da natação.

“Estamos falando de 12º e 15º no Brasil. O Fernando e o Joaquim ainda irão nadar as suas provas mais fortes, 50 borboleta e 50 livres, e os primeiros resultados aumentam a motivação para o segundo dia de competição”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Vida em 20º

Vida Kipper fechou a participação nos 100 metros costas com a 20ª colocação. “O resultado da Vida também é importante para a nossa natação feminina. É importante lembrar que as principais promessas da natação brasileira estão em Ribeirão Preto”, comentou o dirigente.