Festival da Farinha terá concurso para premiar a maior macaxeira do município

O Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul terá no próximo sábado (30) uma competição para premiar a maior macaxeira de Cruzeiro do Sul. Serão várias categorias e os vencedores levarão prêmios em dinheiro.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, será premiada a maior macaxeira, que levará o prêmio de R$ 1000; a mais pesada, com prêmio de R$ 500; a melhor farinha, com R$ 1000; e o melhor produto derivado da macaxeira, também com premiação de R$ 1000.

Serão premiadas, ainda, as melhores farinhas produzidas de forma mecanizada ou artesanal.

Os resultados dos vencedores serão anunciados na última noite do festival, sábado, com reconhecimento pelos esforços dos empreendedores locais que contribuem para a qualidade dos produtos agrícolas da região.

O Festival da Farinha, mais do que um evento voltado para o entretenimento, é uma expressão da cultura cruzeirense, que conquistou reconhecimento mundial por sua farinha.

Segundo o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, a atuação para valorização do produtor não acontece somente durante o festival, mas sim, em todo ano, com maquinários e outros investimentos.

“Isso é um incentivo que a gente dá a mais, para que possamos ter nossa produção melhorada e aumentada, sem perder de vista o produto que é o carro chefe da economia de Cruzeiro do Sul”, disse.