Fiel escudeiro de Gladson, repórter ‘beijoqueiro’ sofre acidente grave e está internado no PS

O assessor do Governo do Estado, Diego Lins, o repórter beijoqueiro, foi vítima de um acidente grave de moto no dia 19 de agosto, em Rio Branco.

No dia do acidente, Diego foi conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco, passou por alguns exames e depois foi liberado.

Dois dias depois, o assessor especial retornou ao PS e no dia 23 de agosto, realizou uma cirurgia na clavícula. Logo após voltou a receber alta do hospital.

Porém, em casa, Diego começou a sentir dores e teve constipação séria. Segundo um familiar, as dores sentidas passavam com tramal e nem mesmo com morfina, medicamentos fortes. “Toda vez que retornava ao médico era dito que era trauma do acidente”, disse.

Sem dormir, o ‘beijoqueiro’ começou a ficar desorientado e foi levado a UPA do 2° Distrito. O assessor precisou ser encaminhado com urgência ao Pronto Socorro. “Foi então constatado que se tratava, na verdade, de uma infecção”.

O relato do familiar de Diego pede apoio e oração de amigos. O texto diz ainda que nesta quarta-feira (20), um médico no hospital informou que daria alta para o assessor continuar p tratamento em casa, “sendo que as dores e febres, de 40 graus, só pioram sem conseguir dormir, com uma grave constipação e agora, também com desidratação”, denuncia.

Diego é pai de um menino de 9 anos de idade e está lotado na Secretaria de Estado de Governo (Segov). A reportagem do ContilNet tentou entrar em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para obter mais informações sobre o caso, mas até o fechamento dessa matéria não tivemos retorno.