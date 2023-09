Filé mignon, salmão e mousse: conheça o cardápio do avião de Tarcísio

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) abriu, nesta quarta-feira (20/9), um edital para a contratação de serviços de catering – fornecimento de comidas, bebidas e talheres – para aeronaves utilizadas pelo gabinete do governador. A lista de produtos do cardápio inclui opções de proteínas, massas, saladas e sobremesas.

Além disso, o edital também fornece informações sobre armazenamento e entrega dos alimentos, assim como o padrão de qualidade que eles devem apresentar.

O cardápio deve conter os seguintes produtos com a quantidade mínima:

Proteína cortada em cubos (150g): filé mignon (grelhado ou à parmegiana), filé de peito de frango (grelhado, assado, à parmegiana ou à milanesa), salmão (grelhado ou assado) e lombo suíno (grelhado, assado ou cozido);

Guarnição (150g): arroz branco, arroz com espinafre, purê de batata, purê de mandioquinha, creme de milho, feijão carioca e legumes no vapor (neste caso, o mínimo é de 200g);

Massa (200g, contando com o molho): macarrão espaguete, penne, fettuccine, nhoque de batata, ravióli, lasanha;

Molho para massa: bolonhesa, sugo ou branco;

Salada (entre 100 e 120g): Caprese (tomate, mozarela de búfala e manjericão), Waldorf (aipo, maçã, nozes e maionese), Caesar (alface americana, croutons, parmesão e frango desfiado), Grega (tomate, pepino, cebola e azeitona);

Sobremesa (120g): pudim de leite, torta de limão, torta de morango, mousse de maracujá, mousse de chocolate, doce de leite, frutas (neste caso, são 150g).

Segundo o edital, cada refeição servida deve contar ao menos uma proteína, duas guarnições ou uma massa, uma salada e uma sobremesa. As opções são de escolha do passageiro. Para acompanhar as saladas, devem ser oferecidos sal, azeite e vinagre como opções de tempero.

O edital determina que as proteínas, guarnições, massas e saladas sejam servidas em bandejas de marmitex de alumínio ou em potes de polipropileno – um tipo de plástico – tampados e etiquetados com a datas de validade e a data de preparo, que deve ser o mesmo dia em que a alimentação será servida.

Já as sobremesas devem ser servidas em “recipientes próprios” que possibilitem o consumo dentro de aeronaves. Os talheres devem ser poliestireno, um plástico descartável, e incluem garfos, facas, colheres e colheres de sobremesa.

Cardápio: produtos devem ser “de primeira qualidade”

O texto demanda que o cardápio contenha produtos “de primeira qualidade” e sem “alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade”.

Os pedidos devem ser feitos à fornecedora por e-mail, sempre na quantidade mínima de duas e no máximo de sete refeições, de acordo com o número de passageiros.

A empresa que vencer a licitação deve realizar o serviço de entrega em até quatro horas nas aeronaves localizadas no Palácio dos Bandeirantes, Aeroporto de Congonhas, Aeroporto do Campo de Marte, Aeroporto Internacional de Guarulhos ou outro endereço da capital paulista.

A escolha do fornecedor será feita em sessão pública marcada para o dia 3 de outubro.