Filho de Bruno e Eliza Samúdio pega pênaltis e sai como herói na base do Athletico; veja

Filho do ex-goleiro Bruno Souza e da ex-modelo Eliza Samúdio (1985-2010), Bruninho, de 13 anos, brilhou pelo Athletico-PR sub-13 nesta quinta-feira. O jovem goleiro defendeu dois pênaltis e foi o herói da classificação para a semifinal do Sul-Brasileiro BG Prime.

A partida contra o Juventude terminou em 2 a 2 no tempo normal, mas o Athletico conseguiu a vaga ao vencer a disputa de pênaltis por 4 a 3, graças às defesas de Bruninho. O jogo foi realizado no CT do Caju, em Curitiba.

Bruninho, de 1,82m, foi inscrito pelas divisões de base do Athletico-PR em abril deste ano. Ele mora com a avó, mãe de Eliza, em Curitiba.

Bruno foi condenado a 22 anos pela morte de Eliza

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. O crime aconteceu em 2010, quando o filho do casal tinha poucos meses de vida.

O ex-jogador foi para o regime semiaberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro deste ano. Ele tentou retomar a carreira no futebol por algumas vezes, mas não se firmou em nenhum clube.

O corpo de Eliza nunca foi encontrado. O Cartório de Registro Civil de Vespasiano emitiu, em 2013, a certidão de óbito da mãe do garoto.