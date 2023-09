Filhos de Gugu esquecem briga por bilhões e tomam atitude com Rose Miriam

Enquanto não chegam a um acordo na Justiça, Rose Miriam está disposta a reunir sua família. A mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019) acaba de embarcar em um navio com João Augusto, Marina e Sofia Liberato para reafirmar os laços familiares.

Todos os quatro estão tranquilos e felizes em um cruzeiro marítimo em Bahamas, no Caribe. “Viagem em família”, definiu o jovem de 21 anos, que está com um plano ambicioso de estrear na TV e seguir os passos do pai.

Mesmo com o clima agradável, a família não deixa de lado a questão da herança. Marina disse recentemente para a mãe não se preocupar “com essas coisas de processo”.

A mocinha comentou que elas sabem a verdade. “Você é uma mãe maravilhosa e que sempre fez tudo para proteger seus filhos”, alegou.

Briga por herança bilionária de Gugu Liberato não tem data para chegar ao fim

Por ora, o que vale é o testamento feito há mais de dez anos e deixado por Gugu Liberato, onde o seu patrimônio de R$ 1 bilhão deve ser dividido entre os três filhos e os sobrinhos.

Não existe data para a conclusão, mas Rose Miriam luta para ter reconhecida a união estável com o comunicador. Paralelo a isso, um quarto filho, que seria o mais velho de todos, busca ter seus direitos diante dos supostos irmãos.

Confira: