Fim da onda de calor? Frente fria e massa de ar frio podem chegar na próxima semana

Uma onda de calor muito intensa está atingindo o Brasil neste momento e segue para a sua fase mais intensa. O pico do calor será registrado ao longo dos próximos dias, durante o fim de semana, e vários municípios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste registrarão recordes de temperatura máxima.

Na capital paulista, os termômetros atingiram em média 33,3°C e máxima de 34,5°C na Freguesia do Ó, Zona Norte, nesta segunda-feira (18), sendo que a temperatura máxima esperada para essa época do ano é de 25°C.

De acordo com o CGE, existe uma alta probabilidade de novos recordes de temperatura máxima entre a sexta-feira (22) e o domingo (24), quando municípios do Sul e especialmente do Sudeste e Centro-Oeste podem registrar temperaturas superiores a 40 graus.

Em meio a essa situação, é natural se perguntar se há alguma previsão de queda das temperaturas. Felizmente, dependendo da sua cidade, o calor pode dar uma trégua já no início da semana que vem.

Quando haverá uma nova frente fria para aliviar o calor?

Na semana que vem, mais especificamente durante a terça-feira (26), uma frente fria vai avançar a partir do Rio Grande do Sul em direção ao Sudeste. Sobre o Estado gaúcho, este sistema causará acumulados de chuva expressivos que podem ultrapassar os 100 mm. Nos demais Estados, no entanto, a frente causará apenas chuvas fracas, especialmente nas regiões litorâneas.

Associada à essa frente fria, uma massa de ar frio vai avançar pelo país no mesmo dia e trazer um alívio para o calor, ao menos em parte dos municípios. Isso inclui a região Sul como um todo, exceto o oeste do Paraná, que continuará com o tempo quente.

No Sudeste, a massa de ar frio chegará até as regiões mais litorâneas, fazendo as temperaturas caírem no leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, e também no Rio de Janeiro. Nas cidades do interior, no entanto, o calor vai continuar.

A notícia ruim é que essa pequena onda de frio será curtíssima. Na quinta-feira (28), infelizmente, o calor intenso já terá retornado para estas regiões. Em todos os demais estados do Sudeste e Centro-Oeste, o calor continuará persistindo por pelo menos por mais uma semana.

O principal responsável por essa onda de calor extremo e pela inibição das chuvas é um padrão de bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre a porção central da América do Sul, formando uma bolha de calor sobre o país. Climaticamente, esse bloqueio está sendo impulsionado pelo El Niño e também por outros fenômenos, em especial a fase positiva do Dipolo do Oceano Índico.