Final CBLOL 2023: paiN busca acabar com sequência de vices

Com isso, o CBLOL passou a ter uma final repetida pela terceira vez, o que nunca tinha acontecido antes, com a paiN tendo a missão de evitar o quarto vice consecutivo.

A grande final do 2º Split do CBLOL 2023 entre LOUD e paiN é disputada neste sábado, a partir das 13 horas (no horário de Brasília), no Ginásio Geraldão, com confronto em melhor de cinco partidas (md5) valendo o título, o prêmio de R$ 115 mil e a classificação para o Worlds 2023, o Campeonato Mundial de LoL. A decisão tem transmissão ao vivo no sportv 4 e nos canais de streaming do CBLOL na Twitch e no YouTube, além de cobertura em tempo real no ge.