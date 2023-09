Fisiculturista morre aos 34 anos após sofrer infarto em Rio Branco: ‘Vai deixar saudades’

Morreu na madrugada desta terça-feira (26), em Rio Branco, o fisiculturista acreano Wolter Júnior, aos 34 anos, mais conhecido como Tubarão em seu meio profissional.

Casado com Janete Andrade, o atleta que já venceu vários campeonatos no Acre e em Rondônia sofreu um infarto pela madrugada, por volta das 3h. De acordo com informações, ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Tubarão é filho de Alice Wolter e sobrinho de Edirleide Wolter.

“Um ser humano incrível, responsável, acolhedor, sensível e humilde, que fará muita falta. Nos deixa com o coração apertado. Vai deixar saudades”, disse o amigo de Júnior e presidente da Federação Acre Fisiculturismo, Erivaldo Gadelha.

Em suas redes sociais, Júnior mostrava uma rotina diária de exercícios e troca de afetos com a família. Sua história com o fisiculturismo começou desde que teve perda significativa de peso, saindo dos 150 kg para pouco mais de 80 kg. “Toda honra e toda glória ao senhor Jesus”, escreveu o atleta em uma das postagens em que mostra o antes e depois do seu corpo.

O velório acontece na capela São João Batista, e o sepultamento será no Cemitério São João Batista.