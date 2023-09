Fiuk estreia em plataforma adulta, mas surpreende com o tipo de conteúdo

Embarcando na onda de famosos e subcelebridades, Fiuk criou uma conta no Privacy, plataforma de conteúdo adulto focada na venda de nudes na internet.

Porém, o ator e cantor de 32 anos não pretende vender sem roupa ou sensuais no momento. Seu foco será uma paixão que ele constantemente fala nas redes sociais: carros.

O finalista do BBB 21 vencido por Juliette está participando de uma ação com a plataforma, informou sua assessoria a Splash.

A ideia é comercializar e postar conteúdos de bastidores, dicas de manobras de carro, automobilismo e demais conteúdos exclusivos relacionados aos seus projetos de automóveis. Até o momento ele publicou uma foto e um vídeo.

Assinatura. Para receber esses conteúdos de Fiuk, o assinante pode desembolsar entre R$ 25 por mês ou R$ 150 por seis meses.

Lucro potencial. O Privacy tem um simulador de lucro baseado no número de seguidores e valor da assinatura mensal que o criador pretende criar. O valor de uma assinatura mensal de R$ 25 para quem tem 1 milhão de seguidores pode render por mês entre R$ 250 mil e R$ 1.250.000, de acordo com uma simulação da plataforma. Fiuk tem 4.5 milhões de seguidores apenas no Instagram.